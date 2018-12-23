Финский гонщик Валттери Боттас, выступающий в Формуле-1 за команду «Мерседес», признался, что сход на Гран-при Азербайджана стал одним из самых трудных моментов его карьеры.

Пилот сообщил, что та гонка складывалась для него очень удачно. Его долго не было в лидерах заезда, но всё же гонщик смог побороться за призовые места и даже претендовал на победу. Однако вместо того, чтобы финишировать первым, гонщик наехал на обломок и проколол покрышку, после чего гонку пришлось завершить.

Боттас отметил, что произошедшее огорчило всю команду, но больше всего расстроился сам пилот. «Я упал на колени и зарыдал как ребёнок», — сказал гонщик и добавил, что все товарищи по команде оказали ему поддержку.