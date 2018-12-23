Двукратная медалистка Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась впечатлением от выступления фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате России. Спортсменка заняла седьмое место и не смогла пройти отбор в сборную России на чемпионат Европы.

Слуцкая отметила, что Медведева пытается вернуться с самого начала сезона, но ни на одном из стартов ей не удалось это сделать. Несмотря на то, что спортсменка поставила новую короткую программу, в её катании не видно изменений, уверена экс-фигуристка. Слуцкая добавила, что не увидела ту обновлённую Медведеву, которую все ждали.

Бывшая спортсменка считает, что нынешний сезон для Евгении закончен, поэтому ей надо начинать спокойно готовиться к следующему году.

Напомним, в текущем сезоне Медведева не одержала ни одной победы. Спортсменка неудачно выступила в серии Гран-при и не смогла пробиться в финал.