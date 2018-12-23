Петербургский фигурист Михаил Коляда поделился впечатлениями от итогов своего выступления на чемпионате России, который прошёл в Саранске. Коляда занял второе место, уступив представителю ЦСКА Максиму Ковтуну, и отобрался на чемпионат Европы.
После завершения чемпионата Коляда на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с церемонии награждения и написал, что серебряная медаль турнира для него дороже золота. Михаил отметил, что чемпионат России дался ему непросто, но оставил сильные впечатления и запомнится надолго. Также спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку.
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Это серебро для меня — дороже золота. Несмотря на то, что этот Чемпионат России дался непросто, он оставил очень сильные впечатления и запомнится надолго. Спасибо, Саранск! Спасибо всем, кто поддерживал, это придавало сил! This silver is more precious to me than the gold. Despite the fact that the Nationals did not come easy, it left very strong impressions and will be remembered for a long time. Thank you, Saransk! Thanks to everyone who supported, it gave me strength to skate! #ЧР2019
Напомним, незадолго до старта национального чемпионата Коляда заболел синуситом и попал в больницу. Несмотря на плохое самочувствие, спортсмен решил не сниматься с соревнований и побороться за путёвку на главные старты.