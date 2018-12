View this post on Instagram

Это серебро для меня — дороже золота. Несмотря на то, что этот Чемпионат России дался непросто, он оставил очень сильные впечатления и запомнится надолго. Спасибо, Саранск! Спасибо всем, кто поддерживал, это придавало сил! This silver is more precious to me than the gold. Despite the fact that the Nationals did not come easy, it left very strong impressions and will be remembered for a long time. Thank you, Saransk! Thanks to everyone who supported, it gave me strength to skate! #ЧР2019