Петербургский фигурист Михаил Коляда поделился впечатлениями от итогов своего выступления на чемпионате России, который прошёл в Саранске. Коляда занял второе место, уступив представителю ЦСКА Максиму Ковтуну, и отобрался на чемпионат Европы.

После завершения чемпионата Коляда на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с церемонии награждения и написал, что серебряная медаль турнира для него дороже золота. Михаил отметил, что чемпионат России дался ему непросто, но оставил сильные впечатления и запомнится надолго. Также спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку.

Напомним, незадолго до старта национального чемпионата Коляда заболел синуситом и попал в больницу. Несмотря на плохое самочувствие, спортсмен решил не сниматься с соревнований и побороться за путёвку на главные старты.