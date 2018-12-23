Российская биатлонистка Евгения Павлова, из-за болезни не выступившая в трёх гонках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место, рассказала о состоянии своего здоровья.

Павлова сообщила, что сильно замёрзла в автобусе, когда команда добиралась из Хохфильцена в Вену. У спортсменки начался насморк и проблемы с горлом, поэтому она не вышла на старт соревнований.

Биатлонистка призналась, что ей очень хотелось пробежать гонки в Нове-Место, так как ей нравится атмосфера на чешской трассе. Павлова рассказала, что сильно расстроилась из-за необходимости пропустить соревнования и даже плакала. Однако совместно с тренерским штабом было принято решение, что Евгения пропустит старты и вернётся после Нового года, когда с её здоровьем уже всё будет в порядке.