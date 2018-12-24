Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух прокомментировал выступление фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.

Авербух отметил, что Медведева всегда показывала более-менее ровное катание, но из-за ошибок в короткой программе не смогла догнать своих соперниц в произвольной. Хореограф добавил, что у Медведевой сейчас наступит очень сложный период, так как ей нужно будет не просто вернуться на свой прежний уровень, но и выйти вперёд, так как это необходимо в условиях нынешней конкуренции.

По мнению Авербуха, Медведевой необходимо усложнять техническую базу своих программ и разучивать более сложные каскады, если спортсменка намерена одерживать победы. То же самое касается и Алины Загитовой, так как в следующем году на взрослый уровень выходят юниорки, владеющие четверными прыжками.