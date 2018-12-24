После выступления Евгении Медведевой в произвольной программе на чемпионате России болельщица бросила на лёд пачку пельменей.

Видеозапись момента была опубликована в «Твиттере» самой болельщицы.

Я кст всё-таки сняла момент, как кидаю пельмени

Молчу, потому что на тот момент пропал голос 🙁 pic.twitter.com/wfhgOkJD0M — just Julia (@yuterok) December 23, 2018

Ранее Евгения Медведева прокомментировала получение столь необычного презента и отметила, что пельмени — это оригинально.

Напомним, на чемпионате России Медведевева заняла итоговое седьмое место. Спортсменка не справилась с исполнением короткой программы и после первой части соревнований шла лишь 14-й. В произвольной программе ей удалось выступить лучше, что позволило подняться на седьмую строчку. Однако этого результата не хватило спортсменке, чтобы попасть в состав российской команды на чемпионат Европы, который будет проходить в январе в Минске.