Злоумышленники ограбили дом капитана футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» бразильца Тиаго Силвы. Преступление было совершено во время матча «ПСЖ» — «Нант», когда игрок был на поле.

Как сообщает французское издание L’Equipe, из дома защитника было похищено несколько дорогостоящих предметов, среди которых часы стоимостью 600 тысяч евро. Общий ущерб от произошедшего оценивается в один миллион евро. Также сообщается, что парижская полиция уже начала расследование преступления.

Игра «ПСЖ» — «Нант» состоялась в субботу, 22 декабря, в Париже. Матч проходил в рамках девятнадцатого тура национального чемпионата Франции и закончился победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 47 очков.