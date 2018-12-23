«Тоттенхэм Хотспур» одержал победу в гостевом матче против «Эвертона». Игра проходила в рамках восемнадцатого тура английской Премьер-лиги и завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:2.

В составе «Тоттенхэма» нападающие Гарри Кейн и Сон Хын Мин отметились дублями, ещё по одному голу занесли себе в актив полузащитники Деле Алли и Кристиан Эриксен.

В составе хозяев отличился Тео Уолкотт, второй гол записал на свой счёт Гилфи Тор Сигурдссон.

Для «Тоттенхэма» эта победа стала четвёртой подряд в рамках чемпионата Англии. «Эвертон», наоборот, продлил свою серию без побед до пяти встреч — команда дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.

«Тоттенхэм» располагается на третьем месте турнирной таблицы с 42 набранными очками. «Эвертон» с 24 очками идёт на одиннадцатой строчке.