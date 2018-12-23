Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился впечатлениями от чемпионата России, который прошёл в Саранске.

На своей странице в «Инстаграме» Глейхенгауз опубликовал фотографию с медалистками соревнований и сообщил, что впервые в истории весь подиум заняли спортсменки из одной группы. Хореограф отметил, что на турнире были как яркие взлёты, так и обидные падения. «Словами не передать мои чувства от того, как сложился чемпионат для Алины», — написал Глейхенгауз и добавил, что это всего лишь один старт, и жизнь на нём не заканчивается.

Специалист поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал, что дальше будут новые победы.

Напомним, первое место заняла Анна Щербакова, второе — Александра Трусова, третье — Алёна Косторная. Алина Загитова не справилась с произвольной программой и стала только пятой, пропустив вперёд Станиславу Константинову.