Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил надежду на то, что спортсменка Анастасия Кузьмина будет помогать российской сборной после завершения профессиональной карьеры.

Драчёв отметил, что Кузьмина является замечательной биатлонисткой, которая часто радовала болельщиков победами. Специалист сообщил, что спортсменка обладает важным качеством — она умеет собираться на самые главные старты, в том числе и Олимпийские игры.

«Мы будем очень рады, если Настя сможет помочь российской команде», — сказал Драчёв.

Напомним, Анастасия Кузьмина является сестрой Антона Шипулина. Спортсменка выступает за сборную Словакии. До 2008 года биатлонистка выступала за Россию, но в 2007 году вышла замуж за словацкого лыжника Даниэля Кузьмина и переехала жить в Словакию. Спортсменка планирует завершить карьеру после этого сезона.