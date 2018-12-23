Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась планами на следующий сезон.

Спортсменка призналась, что удивлена своими результатами в завершившемся сезоне, так как не ожидала, что ей удастся выйти в два финала турниров «Большого шлема».

Уильямс заявила, что благодаря этому имеет хороший настрой перед сезоном 2019 года. «У меня всегда безумные цели, но я стараюсь держать их при себе», — сказала теннисистка и добавила, что секретность помогает ей добиваться успеха.

Напомним, ранее стало известно, что Уильямс примет участие в турнире Australian Open. Информация об этом появилась на официальном сайте соревнований. Australian Open будет проходить в Мельбурне в период с 14 по 27 января. Уильямс не входила в число участников предыдущего розыгрыша турнира.

В течение своей карьеры Уильямс семь раз одерживала победы на Australian Open. Последний раз она выигрывала в 2017 году, когда в финале одолела свою сестру Винус. Всего на счету американки 23 победы на турнирах «Большого шлема».