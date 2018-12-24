В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился очередной игровой день регулярного чемпионата, в рамках которого «Даллас Старз» на своей арене принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Игра завершилась поражением хозяев со счётом 1:3.

В первом периоде командам не удалось открыть счёт. Первая шайба была заброшена лишь на 27-й минуте: отличился нападающий хозяев Тайлер Питлик. Однако до ухода на перерыв игрок «Нью-Йорка» Кейси Сизикас сравнял счёт, второй период закончился вничью.

В третьей двадцатиминутке Андерс Ли вывел команду гостей вперёд, а Лео Комаров отправил в пустые ворота «Далласа» третью шайбу.

Во встрече принимал участие российский форвард Александр Радулов. Хоккеист не отметился результативными действиями, но заработал четыре удаления и закончил игру с показателем полезности «-2».