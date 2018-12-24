Биатлонист Евгений Гараничев рассказал о негативном отношении иностранных болельщиков к российским спортсменам.

Гараничев, выступающий на этапах Кубка мира, сообщил, что в Хохфильцене и в Нове-Место на трассе расположилась группа чешских болельщиков, которые кричали «Ууу», когда мимо них пробегал кто-то из российских спортсменов.

Биатлонист добавил, что даже иностранные спортсмены, которые яростно выступают против допинга, не позволяют себе так относиться к соперникам. При этом Гараничев отметил, что негативно настроенных болельщиков было не очень много, а все остальные зрители поддерживали биатлонистов независимо от стран, за которые те выступают.

Напомним, на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место Гараничев завоевал бронзовую медаль в масс-старте, отстреляв на ноль все четыре огневые рубежа.