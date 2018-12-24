Почётный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев высказал мнение, что Евгении Медведевой необходимо вернуться в Россию и продолжить тренировки в родной стране.

Специалист заявил, что ему не очень понятен подход, при котором двукратной чемпионке мира пытаются изменить технику и прыжки. Писеев уверен, что так можно работать только с теми фигуристками, которые ещё не достигли таких высот, как Медведева. Специалист выразил надежду, что в итоге у Медведевой всё сложится успешно.

Напомним, после ухода из группы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру Медведева не одержала ещё ни одной победы. На «Осенней Классике» она уступила американке Брейди Теннел, затем провела неудачную серию Гран-при и не вышла в финал. На прошедшем в Саранске чемпионате России спортсменка заняла седьмое место и не попала в состав сборной на чемпионат Европы.