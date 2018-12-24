Бывший игрок футбольного клуба ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал работу Виталия Мутко на посту главы РФС.

Алдонин отметил, что работу Мутко можо оценивать по-разному, однако в памяти болельщиков навсегда останутся 2008 и 2018 годы, когда сборная России успешно выступила на чемпионатах Европы и мира. Экс-футболист добавил, что Мутко принимал непосредственное участе в организационных процессах мирового первенства.

По мнению Алдонина, Мутко принял российский футбол не в самые лучшие времена и смог задать ему правильный вектор развития. Экс-спортсмен уверен, что нынешним состоянием отечественного футбола можно гордиться.

Алдонин заявил, что в целом итоги работы Мутко можно оценивать положительно.