Фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, представили зрителям новый показательный номер.

Спортсмены выступили под композицию «Невеста» группы «Мумий Тролль» и вышли на лёд в образе жениха и невесты. Согласно сюжету номера, Попов предстал перед зрителями в образе не очень трезвого жениха, который опоздал на регистрацию брака, где его уже ждала невеста. Несмотря на шутливый характер номера, спортсмены продемонстрировали на льду сложные поддержки.

Ранее Попова и Мозгов уже удивили зрителей, выйдя на показательные выступления в образе «могучих рейнджеров».

Напомним, Попова и Мозгов заняли четвёртое место на прошедшем в Саранске чемпионате России. Дуэт не смог отобраться в состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы — спортсмены вошли в число запасных. Однако Федерация фигурного катания включила Попову и Мозгова в состав на Универсиаду-2019.