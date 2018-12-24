Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин прокомментировал выступление российских спортсменов на третьем этапе Кубка мира, который прошёл в чешском Нове-Место.

Истомин отметил выступление Екатерины Юрловой-Перхт и обратил внимание на то, что биатлонистка хорошо работала по дистанции и грамотно проходила участки. Тренер предположил, что сейчас спортсменка только разгоянется и после Нового года сможет показывать более высокий результат.

Говоря о мужском масс-старте, Истомин отметил Евгения Гараничева и объяснил, что россиянин проиграл французу Кентенту Фийон-Майе, так как уступает ему по антропометрии.

Напомним, Евгений Гараничев занял третье место в гонке с общего старта, безошибочно отстреляв на всех огневых рубежах. Екатерина Юрлова-Перхт в аналогичной женской гонке стала девятой.