Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания России Елена Чайковская поделилась впечатлениями от выступления Евгении Медведевой на национальном чемпионате в Саранске.

Чайсковская задалась вопросом, куда делась та божественная Медведева, которую любили зрители. Специалист заявила, что появился совершенно другой вил спортсменки, которая не может найти себя в новых программах и своей самооценке. Медведева показывает растерянность, из-за чего допускает ошибки в технике, уверена Чайковская.

Также специалист выразила мнение, что у Медведевой исчезли её харизма и лёгкость. По мнению Чайковской, Евгении надо продолжать карьеру и искать пути выхода из нынешнего состояния. «Мы должны увидеть её возрождение», — сказала Чайковская.

Напомним, на чемпионате России Медведева заняла седьмое место и не попала в состав национальной команды на чемпионат Европы.