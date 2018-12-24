Молодёжная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в товарищеском матче, который состоялся перед стартом молодёжного чемпионата мира. Игра проходила в Канаде и завершилась победой россиян со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

Первая шайба была заброшена уже на 5-й минуте встречи: отличился игрок российском команды Григорий Денисенко. Спустя пять минут он оформил дубль и удвоил преимущество своей команды.

Во втором периоде отличился Даниил Журавлёв, в третьем — Клим Костин.

Молодёжный чемпионат мира будет проходить в Канаде: турнир начнётся 26 декабря и продлится до 5 января. Сборная России проведёт свой первый матч против команды Дании, игра состоится 28 декабря в 00:00 по московскому времени.