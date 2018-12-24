Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов посетил хоккейный матч между СКА и ЦСКА, который проходил в Санкт-Петербурге, а затем совершил прогулку по городу и поделился своими впечатлениями.

На своей странице в «Инстаграме» Нурмагомедов опубликовал фотографию из морозного Петербурга и подписал, что «город — просто космос».

Напомним, матч между СКА и ЦСКА, на котором побывал Нурмагомедов, проходил на футбольном стадионе «Зенита» «Газпром-арена». Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата КХЛ и завершилась победой гостей со счетом 4:1. На матче присутствовали чуть менее 70 тысяч зрителей — игра стала самой посещаемой в КХЛ.

Неделей ранее на «Газпром-Арене» сборная России по хоккею принимала команду Финляндии, игра проходила в рамках Кубка Первого канала и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.