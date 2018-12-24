В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения VII Ежегодной Премии Всероссийской федерации плавания 2018 года. Мероприятие проходило во «Дворце СЮЗОРА» после завершения ежегодного турнира «Кубок Владимира Сальникова».

В церемонии награждения принял участие Почетный президент Всероссийской федерации плавания Сергей Нарышкин. В числе прочих награды спортсменам вручали президент Всероссийской федерации плавания, член бюро Международной федерации водных видов спорта (FINA), четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

В номинации «Спортсмен года» награды премии ВФП были вручены сразу пяти пловцам: двукратному чемпиону мира и трёхкратному чемпиону Европы Клименту Колесникову, чемпиону мира и чемпиону Европы Владимиру Морозову, трёхкратному чемпиону мира Евгению Рылову, чемпиону Европы Антону Чупкову и пловцу-марафонцу Кириллу Беляеву, который стал серебряным призёром чемпионата Европы на дистанции 25 км.

В номинации «Спортсменка года» лучшими стали Юлия Ефимова и Анастасия Фесикова.