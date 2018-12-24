Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о своей популярности среди болельщиков в России.

По словам Вирер, ей пишет большое количество поклонников из многих стран, но наиболее безумными спортсменка считает российских фанатов биатлона. Также Доротея Вирер в эфире «Матч ТВ» отметила, что россияне предлагают ей выйти замуж, несмотря на то, что она уже три с половиной года состоит в браке.

Отметим, в мае 2015 года Вирер вышла замуж за технического менеджера комитета Фонда Итальянской федерации зимних видов спорта Стефано Коррадини.

Сейчас итальянка идет на первом месте в общем зачете Кубка мира по биатлону. После этапа в Нове-Место итальянская биатлонистка набрала 381 балл.

Итальянка — двукратная обладательница бронзовых наград олимпийских игр в смешанной эстафете 2014 и 2018 годов.