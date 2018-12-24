Олимпийская чемпионка Елена Бережная представила в Петербурге семейное ледовое шоу «Холодное сердце», исполнив в нем главную роль.

Сюжет постановки знаком каждому, кто видел диснеевский мультфильм про принцессу Эльзу, ее сестру Анну, мечтающего о лете снеговика Олафа и веселого оленя Свена. Интерпретация Санкт-Петербургского детского ледового театра на льду поражает воображение красочными костюмами, световыми и звуковыми эффектами и, конечно же, великолепным катанием.

Дар Эльзы замораживать все вокруг кажется совсем реальным, когда ты наблюдаешь за происходящим на льду. Переживания Анны, поиски сестры и вера в лучшее в людях — все это в сопровождении красивой и уже всемирно известной музыки из мультфильма «Холодное сердце» делает шоу настоящим спектаклем. «Отпусти и забудь», «За окном уже сугробы», «Песня Олафа про лето» — пок­лонники Эльзы и Анны услышат все любимые хиты.

Танец ледорубов, битва главных героев с волками, красочный бал, колдовство троллей — танцы на льду завораживают даже самых маленьких детей.

Отдельного внимания заслуживают декорации. Выполненные на основе специально подготовленной видеопроекции с элементами мэппинга на экран и на лед, они превращают окружающее пространство в королевство Эренделл: замерзающий и вновь расцветающий замок, темный лес с горящими глазами неведомых чудовищ, поляна троллей или спальня Анны — все выглядит одинаково достоверно.

Шоу «Холодное сердце» станет отличным семейным мероприятием, которое украсит грядущие зимние каникулы.