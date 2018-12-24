Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала непопадание Елизаветы Туктамышевой на чемпионат Европы.

По словам Самодуровой, она еще не списывалась с Туктамышевой. «Честно», — добавила фигуристка.

Самодурова добавила, что она «вроде и рада за себя, но жалко Лизу». Самодурова отметила, что пока не знает, какое у Туктамышевой состояние здоровья.

«Два дня назад должны были сделать контрольный снимок, но об его результатах я не в курсе. Надо спросить», — сказала Самодурова, слова которой приводит «Газета.ру».

Отметим, Софья Самодурова по спортивному принципе вошла в состав сборной России на чемпионат Европы наряду с Алиной Загитовой и Станиславой Константиновой. Елизавета Туктамышева осталась вне соревнования, так как не приняла участия в чемпионате России из-за болезни.