Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, который заявил, что россиянину Александру Логинову необходимо извиниться перед спортсменами за применение допинга.

Губерниев вспомнил высказывание пловца Александра Попова, когда сам Губерниев спросил про отношение Попова к гидрокостюмам.

«Он сказал, что отношение положительное. От слова «положил». Я считаю, что нам всем нужно глубоко положить на высказывания моих норвежских товарищей», — заявил комментатор.

По словам Губерниева «Чемпионату», он очень хорошо относится к Йоханнесу Бё, но в данном случае норвежец может говорить все, что угодно. «А мы можем с этой точки зрения ни черта его не слушать», — добавил журналист.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё соперничество с норвежским спортсменом Йоханнесом Бё.