Состоялся первый этапе Евротура сезона-2018/19 на снегу в Москве, победителем мужских соревнований стала сборная команда России, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В мужской сборной победителями стали Пётр Королёв, Максим Худяков, Руслан Быканов, Константин Семёнов (Россия-1), которые в финале обыграли команду России-6 в составе Виталия Шабалина, Николая Поликарпова, Виктора Маркова и Аделя Каюмова. Счет встречи — 2:1 (12:15, 18:16, 15:8).

В женских соревнованиях первое место заняла команда США в составе Кэтрин Спилер, Кариссы Кук, Александры Уилер и Эмили Хартонг. Американки одолели сборную России-2 в составе Ольги Филиной, Анны Ромашовой, Елизаветы Терентьевой и Елизаветы Новиковой. Счет матча — 2:1 (15:8, 13:15, 15:10).

Отметим, данный турнир стал первым в истории волейбола на снегу, который проводился по новым правилам – минимум три спортсмена в команде и один запасной.