Петербургский «Зенит» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на выезде встретится с подмосковными «Химками».

Команда Душко Ивановича идет на втором месте в таблице Единой лиги ВТБ, одержав девять побед в десяти матчах. Единственное поражение подмосковный клуб потерпел в предыдущей встрече от «Нижнего Новгорода» со счетом 80:93 на домашней площадке.

«Зенит» 22 декабря в субботу недавно объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Василием Карасевым и назначил нового наставника, испанского специалиста Джоана Плазу. Петербургский клуб идет на шестой строчке в таблице Единой лиге ВТБ и из девяти матчей одержал победу в пяти.

Предыдущий матч в чемпионате сине-бело-голубые проиграли «Автодору» со счетом 94:95.

Отметим, встреча между «Зенитом» и «Химками» начнется в 20:00 по московскому времени.