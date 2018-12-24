Петербургский «Зенит» в своем Twitter опубликовал видео с музыкантом Нейромонахом Феофаном, который поздравил болельщиков сине-бело-голубых с Новым годом.

В видеоролике Нейромонах Феофан поздравил фанатов с наступающим праздником, признался, что тоже любит футбол и спел песню для поклонников «Зенита».

«Добра, люд честной» — Нейромонах Феофан поздравил болельщиков сине-бело-голубых с Новым годом 🎄🤘 📹 https://t.co/z5SevleTdI pic.twitter.com/kDw2dGMFfU — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) December 23, 2018

Отметим, Нейромонах Феофан — это артист из Санкт-Петербурга, исполняющий музыку в жанре драм’н’бейс с элементами древнерусского фольклора.

Напомним, «Зенит» после 17 туров идет на первом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги с 34 очками, следом идет «Краснодар», у которого 31 балл.

Кроме того, петербургский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет с турецким «Фенербахче». Первый матч пройдет в 12 февраля в Стамбуле и начнется в 20:55 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Петербурге 21 февраля и стартует в то же время.