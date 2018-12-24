Как живется девушкам в жестоком мире мотоциклизма? Как они совмещают работу, семью и любовь к дороге? Как выручают друг друга? Обо всем этом и многом другом расспросил президента сообщества «Мото-Леди» Татьяну Сазонову президент Мотоассоциации Петербурга Григорий Путинцев, в мотомире Юрич.

Тяжело девчонкам в таком мужском мире мотоциклистов?

В мотодвижении нам делить с мужчинами абсолютно нечего. А дороги для всех одни. В сообществе мы наслаждаемся общением друг с другом, поездками на мероприятия, путешествиями, рады новым знакомствам и встречам. Поэтому нам с мужчинами не тяжело, а вот им с нами — не знаю.

Что заставило вас сесть на мотоциклы? Когда ты купила первый? На чем вообще ездят ваши девочки?

По разным причинам девчата садятся на мотоцикл. Кого-то с детства родители приобщали к мотоциклизму, кто-то в поиске романтики, своеобразной свободы, кто-то с прагматичной стороны, а именно, с точки зрения удобства перемещения по городу по пробкам. Первый мой мотоцикл был ЕБР 125 — приобретен был 7 лет назад. Спустя два года его сменил Honda CB1. А девчата все разные по характеру, потому и мотоциклы разные — от эндуро до спортов.

У многих из вас семьи и дети? Как удается совмещать семью и такое свободолюбивое увлечение? Как к вашей любви к мотоциклам относятся члены семьи? Особенно мужчины?

К счастью, в большинстве случаев семья поддерживает увлечение, конечно, без переживаний не обходится. В большинстве своем на мотоциклах ездят и наши мужья, и отцы. Достаточно нелегко все совмещать, поэтому и бывает, что редко можно выбраться куда-то «на дальнячок», и уже планируешь с начала года, куда поехать, расставляешь приоритеты. Хочется, конечно, везде успеть и побывать, но увы. Стараемся делиться, и кто-то едет на мероприятие, кто-то в этот раз решает домашние дела, кто-то может свободно прокатнуть куда-нибудь.

Как вы попали в Мотосовет?

В 2012 году мы провели первое мероприятие — скажем так, заявили о своем существовании. Тогда нам конкретно намекнули, что неправильно девочки делаете — возникли прения с мужскими клубами. Тогда мы, отдавая дань традициям питерского мотодвижения, вступили в Мотосовет, чтобы в календаре событий поставить наше мероприятие.

Ни для кого не секрет что к женским объединениям в мотодвижении относятся неоднозначно. Мужчины наши главенствуют, решают проблемы мирового масштаба, а женщины мешать не должны. Всем привычнее, когда женские сообщества находятся под покровительством какого-то мужского клуба. Мы ценим свою независимость, имеем свое мнение и взгляды.

У вас очень стильный логотип. Как его придумали?

У нас цвета оранжевый и черный. Оранжевый ассоциируется с солнышком, апельсиновым настроением и мотосезоном. На оранжевом фоне расположен силуэт грациозно сидящей леди на мотоцикле. Дизайнера у нас не было, этот рисунок был найден в бесконечных просторах интернета. Изначально использовали его как заставку, позднее, когда уже было принято окончательное решение о создании сообщества, мы нашли его автора — иностранца и получили согласие на использование рисунка в качестве логотипа.

Какие мероприятия вы устраиваете? Часто видитесь в сезон и не в сезон? Сколько вас?

В настоящее время в сообществе чертова дюжина участниц. Трое находятся в декретных отпусках — одна из них в Москве. С теми, кто живет не в Петербурге, встречаемся раз-два за сезон. А с остальными встречи регулярные — раз в месяц точно. В сезон, конечно, чаще, потому как вместе катаемся, ездим на мероприятия.

В 2012 и 2014 годах проводили конкурс красоты «Укротительница дорог». С 2015 года проводим вечеринки, приуроченные к открытию и закрытию мотосезона. В первые выходные августа узким кругом отмечаем за городом день рождения сообщества.

Кто вы вне мотожизни? Есть ли в вашей чертовой дюжине те, кто связан с темой мотоциклизма и по роду деятельности?

Ранее в сообществе состояли девочки, которые работали в мотомагазине. В настоящее время у всех разные специальности: есть и администраторы, менеджеры, бухгалтеры, фрилансеры, а также те, кто несет государственную и военную службу.

Как вы друг друга выручаете?

В первую очередь, учитывая, что мы, женщины, существа эмоциональные, это, конечно, жилетка. Выслушаем друг друга, поплачемся, порадуемся. А так, можно сказать, что помощь бытовая, финансовая, моральная, поддержка на дороге в меру своих возможностей. Был как-то случай, у нас было собрание, когда позвонила наша девочка и сообщила, что не приедет, так как находится в гараже, где у нее пытаются «отжать» мотоцикл. Мы все сорвались, помчали на разборки. Налетели «курятником» и выклевали все мозги. Нашли компромисс в итоге, сейчас разборки эти вспоминаем с улыбкой.

А в мотосоревнованиях вы участвуете? Есть кумиры в мире каких-то других видов спорта?

У нас есть любительница морозить пятую точку. Наша девочка участвовала в мероприятии «Великий гон». суть его в том, что в январе стартуют мотоциклы из разных городов, и выигрывает тот, кто больше всего намотает километров. Еще есть любительница поучаствовать в гонках по бездорожью на авто. А так, болеем за наших без фанатизма. Я вообще очень ровно отношусь к спортивным соревнованиям, но в этом году, как и все , была увлечена футболом. Так даже сложилось, что полуфинал смотрела на очередном мероприятии в лесу на берегу озера в Тверской области.

Самый интересный случай в дороге?

Самое интересное в дороге — это встречи с друзьями и знакомыми на трассе. ЧП, слава Богу, не было. Помню, на майские праздники поехала с девчатами в Москву. За рулем мотоцикла была всего сезон. Поехала на ебрике (мотоцикл Ямаха ybr 125 — прим.ред.). Где-то за Тверью останавливают работники ГИБДД и спрашивают, почему я еду без ближнего света фар. Я с полной уверенностью заявляю, что этого быть не может. Они предлагают взглянуть, и действительно — горит только малюсенькая габаритная лампочка. Пришлось убеждать, что что и есть ближний. Убедила.

Кто стоял у истоков сообщества? Есть ли у вас какая-то главная цель?

Еще в 2009 году Кристина, известная в мотосообществе как Огниво, в настоящее время вице-президент сообщества «Мото-Леди», организовывала встречи и объединяла мотоциклисток. В 2012 году приняли решение о создании сообщества. Через год сменили концепцию и правила, приняли сводные правила сообщества. В то же время у нас появился клаб-хаус, мы с гордостью надели клубные футболки. Прошли через жесткий отсев и отбор, остались лишь лица, которые с большей ответственностью и серьезностью отнеслись к сообществу. В этом году нам уже 6 лет. Цели наши — сохранить и приумножить то, что есть у нас сегодня, развивать женский мототуризм, стараясь сохранить свое женское начало. Ведь мы же Леди.