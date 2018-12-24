Шатаут Бобровского, гениальный гол Панарина и случайный ассист Ковальчука в рубрике Nevasport «Наши в НХЛ».

Сергей Бобровский провел потрясающий матч, отыграв на ноль и отразив все броски – 39 из 39. Для Сергея это второй шатаут в сезоне и 26-й в карьере. Россиянин выстоял, даже когда «Коламбус» играл втроем против пятерых хоккеистов «Нью-Джерси», отразив четыре броска.

Но в мире должна быть гармония, и потому другой российский вратарь, Антон Худобин, провел неудачную встречу. Голкипер «Далласа» вроде и не виноват в пропущенных шайбах, но оба гола вышли настолько обидными, что психологически Худобину, возможно, было бы проще пропустить три стопроцентных шайбы, которые были бы на его совести, чем две такие.

Артемий Панарин вновь феерит, на сей раз он набрал два очка в игре против «Нью-Джерси», а гол у Артемия вышел потрясающий – в стиле, простите, Месси: Панарин прошел в с шайбой почти через всю площадку, и никто не смог его остановить.

Снова проявляет себя Андрей Свечников, который выглядел прилично, хоть и не набрал очков. В тройке со Свечниковым его партнеры Ахо и Теравайнен набрали по четыре очка каждый. Единственная претензия к Андрею – удаления, но и здесь не все так плохо, потому что одно из них привело к забитому голу его команды.

Илья Ковальчук отметился результативной передачей, которую сделал, когда шел заменяться. Россиянин просто подставил клюшку под шайбу и стал дальше заниматься своими делами, а в это время другой нападающий «Кингз» Алекс Аяфалло подхватил ее и направил в ворота, сравняв счет. Помимо случайного ассиста, Ковальчук отметился заработанным удалением, которое его команде удалось реализовать и воплотить в гол. Но россиянин в большинстве играл мало и нанес только один бросок в створ ворот.