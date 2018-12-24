Почётный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев поделился мнением о неудачном выступлении Алины Загитовой на национальном чемпионате, который прошёл в Саранске. Загитова лидировала после короткой программы, но провалила произвольную и заняла лишь пятое место.

Специалист отметил, что Алине на данный момент тяжело справляться с нагрузками, так как она взрослеет и растёт физически. Кроме того, Писеев обратил внимание и на давление в психологическом плане, которое вызвано статусом олимпийской чемпионки, которая должна выигрывать всё подряд. По мнению спеициалиста, Загитова подвергается сильнму прессу со стороны СМИ, что создает не самую благоприятную обстановку для работы.

Напомним, пятое место на чемпионате России позволило Загитовой отобраться в национальную команду на чемпионат Европы, который будет проходить в Минске в январе.