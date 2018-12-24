Женская российская команда по кёрлингу, скипом в которой является Анна Сидорова, стала победителем Мирового тура, прошедшего в Каруидзаве (Япония).

В состав команды, помимо Сидоровой, вошли Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиёва. На пути к итоговой победе турнира россиянки преодолели четыре команды из Японии, а также коллективы из Шотландии и Южной Кореи. По ходу соревнования сборная России потерпела одно поражение — от другой японской команды.

В финальном поединке команда Сидоровой встречалась с командой Йосимуры. Матч завершился победой России со счётом 8:3. Примечательно, что именно этой команде россиянке и уступили на предварительном этапе. Третье место занял коллектив скипа Сейны Накадзимы, который одержал верх над спортсменсками из Канады.