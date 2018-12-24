Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков прокомментировал выступление Александра Логинова на третьем этапе Кубка мира, который прошёл в чешском Нове-Место. Напомним, Логинов завоевал серебряные медали в спринте и гонке преследования.

Чепиков высоко оценил результаты биатлониста и отметил, что его не выбивают из колеи обвинения в нарушении антидопинговых правил и нападки со стороны иностранных спортсменов. Специалист добавил, что Логинов не тратит эмоции понапрасну и концентрируется только на работе. «Весь настрой, все мысли Саши только на результат», — цитирует слова Чепикова «Советский спорт».

Также специалист заявил, что количество медалей, завоеванных сборной России, стало неожиданностью. Напомним, помимо Логинова, оказаться в числе призеров соревнований удалось Евгению Гараничеву — он занял третье место в масс-старте, не допустив ни одной ошибки на четырех огневых рубежах.