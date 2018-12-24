Известный актёр театра и кино Дмитрий Назаров, который является болельщиком футбольного клуба «Спартак», рассказал, почему встал на сторону Дениса Глушакова, когда игрок подвергся травле со стороны фанатов.

Назаров заявил, что Глушакова зря считают организатором заговора против бывшего главного тренера Массимо Карреры. По мнению актера, Глушаков не мог руководить заговором и повлиять на отставку специалиста.

Также актёр рассказал, что его тоже называют инициатором заговора и обвиняют в отставке Карреры. В ответ на это Назаров сообщил, что он является просто болельщиком — эмоциональным, но не профессиональным.

Напомним, осенью Дмитрий Назаров опубликовал у себя в «Инстаграме» стихотворение, в котором раскритиковал игру «Спартака» под руководством Массимо Карреры. Денис Глушаков поставил лайк к публикации, после чего тренер отправил в его молодёжный состав красно-белых.

После увольнения Карреры болельщики потребовали, чтобы Глушаков также покинул клуб.