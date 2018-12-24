Наставник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может получить от руководства команды денежное вознаграждение.

Как сообщает издание Mirror, клуб готов выплатить норвежскому специалисту бонус в том случае, если «Манчестер Юнайтед» по итогам текущего розыгрыша чемпионата Англиии окажется в числе четырёх лидеров и напрямую попадёт в групповой этап Лиги чемпионов.

Соглсно информации издания, размер вознаграждения будет составлять около 2,2 миллиона евро.

«Манчестер Юнайтед» принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги. На данный момент команда имеет 29 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы.

Напомним, о назначении Сульшера стало известно 19 декабря. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона-2018/19.