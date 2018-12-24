Новый главный тренер «Зенита» Джоан Плаза — не очередной иностранец, приехавший отрабатывать контракт и шиковать на деньги «Газпрома». Это один из лучших специалистов Европы, который упорным трудом доказывал свою состоятельность.

Плаза родился в Барселоне, и как думаете, какой клуб стал первым в его тренерской карьере? Тот, что носит сине-гранатовые джерси? Отнюдь. Плаза начал с мадридского «Реала»! Сначала каталонец работал в Мадриде ассистентом, а потом перешел на пост главного тренера, и уже на второй год выиграл с командой Кубок Европы. Плаза стал первым каталонским тренером, который возглавлял «Реал» — как в баскетболе, так и в футболе.

Однако не все в карьере Плазы начиналось гладко – отец испанца держал магазин по продаже шин, а будущий тренер стоял за прилавком. Когда магазин пришлось закрыть, Плаза устроился на новую работу – надзирателем в тюрьму. Он был уверен, что работа временная, но, как говорится, нет ничего более постоянного… Джоан Плаза был надзирателем целых 13 лет, и, по его собственным словам, пережил даже бунт заключенных. Так что если бы Плаза тренировал футбольный «Спартак», интриги Дениса Глушакова его вряд ли смогли бы удивить.

Плаза необычен не только своим резюме, но и принципиальностью. Когда в «Жальгирисе» ему не платили зарплату, испанец не разорвал контракт и не уехал, а доработал до конца чемпионата. «Я обещал тысячам болельщиков сделать команду чемпионом. Дал слово. И значит, буду держать его во что бы то ни стало», — сказал тогда тренер. И слово он сдержал, сделав Жальгирис чемпионом Литвы.

В лице Джоана Плазы «Зенит» получил надежного тренера, который имеет опыт победы в Еврокубке не только с «Реалом» 2007, но и более свежий – с «Уникахой» в позапрошлом сезоне. Опыт выступлений в Единой лиге ВТБ тоже имеется. Единственная проблема, которая может возникнуть – языковой барьер. Но большим профессионалам это никогда не мешало

Отметим, первый матч под руководством испанца сине-бело-голубые проведут 24 декабря против подмосковных «Химок».