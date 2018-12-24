Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о высказывании вице-президента IBU Иржи Гамзы о том, что телеведущий своей деятельностью негативно влияет на российский биатлон.

Губерниев сообщил, что один раз виделся с Гамзой на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, но с тех пор ни разу не общался со специалистом. Он обратился к Гамзе со словами : «Я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы, что вы постоянно думаете о том, что сказал русский парень». Губерниев пошутил, что он рад тому, что его популярность в Чехии с точки зрения биатлона сравнима с популярностью Аллы Пугачевой в её лучшие годы.

Напомним, в Чехии завершился третий этап Кубка мира по биатлону, в рамках которого российские биатлонисты завоевали три медали. Александр Логинов стал вторым в спринте и гонке преследования, Евгений Гараничев занял третье место в масс-старте.