Двукратная олимпийская медалистка Ирина Слуцкая прокомментировала состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы, который пройдёт в Минске в январе. Команда была сформирована по спортивному принципу исходя из результатов национального чемпионата.

Слуцкая отметила, что для Федерации фигурного катания определение состава стало нелёгким выбором, так как Софье Самодуровой удалось ворваться в сборную, хотя её катание пока далеко от идеального. При этом экс-спортсменка уверена, что Самодурова сможет побороться за медали на чемпионате Европы.

Также Слуцкая призналась, что ей жаль Елизавету Туктамышеву, для которой непопадание в состав сборной России стало настоящей трагедией. Фигуристка вернулась на высокий уровень, но болезнь не позволила ей пройти отбор на главные старты.

Напомним, Туктамышева не выступила на чемпионате России из-за воспаления лёгких. Самодурова заняла шестое место и отобралась на чемпионат Европы.