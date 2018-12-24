Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Фернандиньо отказался приезжать в сборную Бразилии из-за угроз, которые поступали в его адрес после матча чемпионата мира.

В игре против сборной Бельгии хавбек стал автором автогола в ворота Бразилии, после чего команда проиграла со счётом 1:2 и завершила выступления на турнире. После инцидента футболист начал получать оскорбления на расовой почве и смертельные угрозы от болельщиков.

Главный тренер сборной Бразили Тите сообщил, что после чемпионата мира отправлял Фернандиньо приглашение в команду, так как считает его выдающимся игроком. Тренер надеется, что ситуация изменится и футболист вновь появится в составе команды, так как вся сборная рассчитывает на него. Также тренер добавил, что готов лично помогать игроку, если это понадобится.