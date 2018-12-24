Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился впечатлениями от выступления россиян Александра Логинова и Евгения Гараничева в масс-старте на третьем этапе Кубка мира, который прошёл в чешском Нове-Место.

Драчёв отметил, что на результате Логинова сказалось какое-то внутреннее напряжение, которое испытывал спортсмен. Специалист не знает, с чем оно связано, поэтому намерен поговорить с Логиновым. Драчёв уверен, что у россиянина было большое желание включиться в борьбу и навязать конкуренцию Йоханнесу Бё, и это помешало ему сконцентироваться на работе.

Что касается Гараничева, специалист сообщил, что спортсмен провел качественную подготовку к сезону и на контрольных стартах имел хорошие показатели в стрельбе. Также Драчёв убежден в том, что Евгению удалось сделать большой шаг вперёд в психологическом плане.

Напомним, в масс-старте Гараничев занял третье место, Логинов — пятнадцатое.