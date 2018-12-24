Агент полузащитника петербургского «Зенита» Матиаса Краневиттера Эрнан Берман опроверг информацию о том, что аргентинец хочет сменить команду.

Ранее в аргентинском издании Iamnoticias было опубликовано интервью полузащитника, в котором он посетовал на недостаток игровой практики и сообщил, что хотел бы покинуть петербургский клуб. В комментарии агентству «Р-Спорт» Берман заявил, что сказанное в интервью является неправдой, и Краневиттер не собирается уходить из «Зенита».

Напомним, в текущем сезоне 25-летний футболист принял участие всего в пяти матчах чемпионата России. Также игрок дважды вышел на поле во встречах Кубка России и сыграл в пяти матчах Лиги Европы. Арегнтинец не отметился ни одним забитым голом в официальных встречах. Игроку удалось поразить ворота соперника лишь в товарищеском поединке с немецким «Шальке».