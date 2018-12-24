Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала не разжигать конфликт между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

Тарасова заявила, что девочки не ссорились между собой, а конфликт раздувается общественностью. Специалист отметила, что после выступлений на чемпионате мира Медведева фотографировала Загитову, поэтому никаких недопониманий между девушками нет. «Что вы нагнетаете ерунду», — возмутилась Тарасова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Напомним, прошедший в Саранске чемпионат России стал первым стартом после Олимпиады, на котором Загитова и Медведева соревновались в очном противостоянии. Загитова заняла итоговое пятое место и отобралась в состав сборной России на чемпионат Европы. Медведева стала седьмой и не попала в национальную команду.