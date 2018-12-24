Футбольные клубы каждый год меняют дизайн экипировки, и каждый раз это провоцирует много споров. Nevasport уже выбрал топ-10 лучших форм в уходящем году. Теперь настал черед пяти самых ужасных комплектов.

«Шальке»

Немецкий клуб неприятно удивил третьей формой – кислотная расцветка вышла неудачной. Когда гельзенкирхенцы выходят на поле в этом комплекте – их соперники словно играют со сборной инспекторов ДПС.

«Эвертон»

Вроде абстракционизм сейчас в моде, но и к нему нужно подходить с умом, а не так, как в «Эвертоне». Третья форма соперников «Ливерпуля» — смесь русской гжели и следов от шин на дороге. Выглядит дешево и странно, такую форму покупать не хочется.

«Кан»

Французский «Кан» решил хоть в чем-то быть похожим на «Барселону». «Тики-таку» поставить не получилось, поэтому французы теперь просто играют в форме, как у «Барселоны» в прошлом сезоне. Хотя больше вопросов тут к компании Umbro, которая нагло украла дизайн у Nike. Только вот у каталонцев все на форме выглядит органично, а у «Кана» огромными буквами налеплен спонсор и цвет – не гранатовый, а ярко-красный.

«Виктория» Плзень

Команда, оставившая не удел ЦСКА в Лиге чемпионов, в этом году донашивает форму за игроками «Боруссии». Не в прямом смысле, просто дизайн формы чешской команды был у дортмундцев еще в прошлом сезоне. Но если у немцев все выглядело органично, то у «Виктории» вертикальные полосы с градиентом смотрятся нелепо.

«Райо Вальекано»

Пример случая, когда дизайнера взяли по объявлению. Третья форма «Райо» — полнейшая безвкусица: ярко-голубая основа футболки с нанесенной на нее красной полосой выглядит так же несочетаемо, как молоко с огурцом. А дополнительные бледные принты на футболках и салатовые вставки окончательно убивают всякую в веру в экипировщиков «Райо Вальекано», испанскую фирму Kelme. Забавно, что изначально комплект презентовали в еще более ужасном виде – с белыми гетрами, но потом прозрели одним глазом и решили заменить на голубые. С салатовыми вставками…