Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга на выезде встретится с подмосковными «Химками». Игра будет проходить в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Перед началом встречи букмекеры определили фаворита: по мнению аналитиков, «Химки» имеют больше шансов на победу, чем петербургская команда.

Матч состоится сегодня, 24 декабря, и начнётся в 20:00 по московскому времени. Предыдущую встречу в чемпионате сине-бело-голубые проиграли «Автодору» со счетом 94:95.

Напомним, 22 декабря «Зенит» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Василием Карасевым и назначил нового наставника, испанского специалиста Джоана Плазу. Петербургский клуб идет на шестой строчке в таблице Единой лиги ВТБ. Команда одержала победы в пяти из девяти матчей.