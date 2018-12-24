Нападающий софийского ЦСКА Кирил Десподов может стать футболистом московского «Спартака», сообщает болгарское издание «24 часа».

По информации источника, в московском клубе видят в Десподове возможную замену бразильцу Луису Адриано, который может покинуть «Спартак» в это трансферное окно.

Отмечается, что руководство красно-белых заметило Десподова после рекомендации его соотечественника и полузащитника «Спартака» Ивелина Попова. Также болгарское издание сообщает, что софийский клуб готов продать своего футболиста за 4 миллиона евро.

Отметим, 22-летний Кирил Десподов выступает за ЦСКА с 2016 года. За это время он сыграл за армейский клуб 79 встреч, на его счету 24 гола, он также отдал 26 голевых пасов на своих одноклубников.