Российский вратарь финского ХИК Максим Рудаков, который принадлежит петербургскому «Зениту», рассказал, что в следующем году будет дальше выступать в чемпионате Финляндии.

По словам Рудакова, в ХИК он впервые в жизни стал чемпионом, пользуется доверием тренера и имеет возможность играть в еврокубках, поэтому вратарь не видит причин кардинально менять свою карьеру.

Рудаков отметил, что принял правильное решение и рад, что клубы договорились о продлении его аренды еще на год. Вратарь, слова которого приводит «Чемпионат», добавил, что подготовку к новому сезону его клуб начнет 7 января.

Отметим, в чемпионате Финляндии, который завершился в конце октября, 22-летний российский вратарь сыграл 27 матчей, в 17 из которых оставил свои ворота сухими. ХИК стал чемпионом Финляндии.

Кроме того, на счету Рудакова один матч в составе молодежной сборной России.