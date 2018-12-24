Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум прокомментировал информацию о возможном переходе правого защитника клуба россиянина Вячеслава Караваева в петербургский «Зенит».

По его словам, в «Витессе» не хотят продавать Караваева этой зимой.

Ван Хинтум, слова которого приводит De Gelderlander, добавил для свершения такого трансфера должно поступить очень щедрое предложение.

Ранее сообщалось, что российский защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев может вернуться в чемпионат России и перейти в «Зенит». Отмечалось, что сделка во многом зависит от позиции главного тренера команды Сергея Семака, а окончательное решение по Караваеву примут до нового года.

Напомним, Вячеслав Караваев выступал за ЦСКА с 2013 по 2016 годы. Во взрослой сборной России правый защитник не провел ни одного матча.