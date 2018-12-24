Главный тренер подмосковных «Химок» Георгиос Барцокас поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против петербургского «Зенита».

Барцокас вспомнил о бывшем главном тренере «Зенита» Василии Карасеве, и сказал, что тот проделал хорошую работу в клубе. Тренер «Химок» пожелал ему удачи.

Греческий специалист отметил, что у «Зенита» есть большой потенциал. По его словам, новый тренер Джоан Плаза внесет изменения, но после его назначения прошел только один день.

Барцокас, слова которого приводит официальный сайт Единой лиги ВТБ, добавил, что «Химки» настроены очень серьезно, для команды очень важно будет одержать эту победу.

Отметим, встреча между «Зенитом» и «Химками» состоится 24 октября и начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, «Зенит» 22 декабря в субботу объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Василием Карасевым и назначил нового наставника, испанского специалиста Джоана Плазу. Петербургский клуб идет на шестой строчке в таблице Единой лиге ВТБ и из девяти матчей одержал победу в пяти. Предыдущий матч в чемпионате сине-бело-голубые проиграли «Автодору» со счетом 94:95.

Команда Георгиоса Барцокаса идет на втором месте в таблице Единой лиги ВТБ, одержав девять побед в десяти матчах. Единственное поражение подмосковный клуб потерпел в предыдущей встрече от «Нижнего Новгорода» со счетом 80:93 на домашней площадке.

Отметим, первый матч в 2019-м году «Зенит» проведет уже 2 января, когда в рамках этапа топ-16 Кубка Европы сыграет на выезде с казанским УНИКСом.