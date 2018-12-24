Недавно мы ждали старта биатлонного сезона, гадая, как проявит себя сборная России, а теперь завершились уже три этапа. Три с половиной — если считать сингл-микст и смешанную эстафету в Поклюке. Впереди новогодний перерыв, традиционная связка немецких этапов с Антхольцем-Антерсельвой — а там уже и чемпионат мира на носу.

Пока полёт нормальный, хотя, конечно, несравнимый с успехами тех же лыжников или даже прыгунов с трамплина. В активе биатлонистов — ни одной победы, но Александр Логинов навыигрывал вторых и третьих мест на вице-лидерство в Кубке мира, а в последней гонке проснулся дремавший Евгений Гараничев.

У женщин тоже всё не так плохо, как могло бы быть. Ирина Старых до двух последних гонок выделялась достойной стабильностью, а Екатерина Юрлова попала на подиум в спринте на втором этапе. Ударно стартовали молодые биатлонистки — в топ-10 заезжала Евгения Павлова, демонстрировала уверенную стрельбу Валерия Васнецова, показывала неплохой лыжный ход Маргарита Васильева.

Для реалий российского биатлона — пошатывающегося и пока не выбравшегося из затяжной ямы — сдвиги можно оценить положительно и поставить спортсменам твёрдую четвёрку. Но это российский биатлон, а он суров и беспощаден вне зависимости от состава сборной, времени года и личности того, кто стоит у руля СБР. Ожидать следующий этап можно бы было совершенно спокойно — и болельщикам, и биатлонистам — но перед последними стоит необходимость очередного отбора на «Ижевской винтовке».

От командировки в Ижевск освобождены только те, кто полностью выполнил критерии отбора на январские этапы: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Ирина Старых и Екатерина Юрлова — все входят в топ-25 общего зачёта, причём Гараничев обезопасил себя от поездки в Ижевск в последней гонке — он идёт 25-м. 26-я — Евгения Павлова, но она пропустила Нове Место из-за болезни, и ей наверняка не придётся ехать в Ижевск.

Зато другие — недурно выступавшие Васнецова, Васильева, далеко не худший Малышко — должны проходить очередной отбор. Об усталости 21-летней Васнецовой начали трубить ещё после первого этапа, планируя снимать спортсменку со следующих гонок, Малышко после финиша в масс-старте сам рассказал, что начинает уставать.

Но руководство российского биатлона считает, что критерии важнее — и вместо отдыха российские биатлонисты пробегут лишние гонки, в то время как их иностранные конкуренты будут праздновать Рождество и встречать Новый год. А потом болельщики и особенно чиновники будут спрашивать именно со спортсменов, не задумываясь о причинах неудачных результатов.

Петербургский биатлонист Дмитрий Малышко даже сказал, что лучше закончит сезон, чем поедет на «Ижевскую винтовку», и, кажется, к нему прислушались — тренеры обмолвились, что отобравшимся в масс-старт ехать в Ижевск пока не нужно. Но это пока не точно.

10 января биатлонисты стартуют в немецком Оберхофе. В программе этапа — спринт, гонка преследования и эстафета. Затем — Рупольдинг со спринтом, эстафетой и масс-стартом. После Антхольца спортсмены направятся за океан — но только те, кто не едет на чемпионат мира. Руководство СБР планирует проверить в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити молодёжь. С 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде будет проходить чемпионат мира, а закончится всё на Кубке мира в норвежском Холменколлене. Но доживут явно не все — ведь для россиян могут придумать ещё какой-нибудь отбор.