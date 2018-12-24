В Петербурге начался матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом».

Встреча стартовала в 20:00 по московскому времени.

Петербургский клуб идет на шестой строчке в таблице Единой лиге ВТБ и из девяти матчей одержал победу в пяти. Предыдущий матч в чемпионате сине-бело-голубые проиграли «Автодору» со счетом 94:95.

Команда Георгиоса Барцокаса идет на втором месте в таблице Единой лиги ВТБ, одержав девять побед в десяти матчах. Единственное поражение подмосковный клуб потерпел в предыдущей встрече от «Нижнего Новгорода» со счетом 80:93 на домашней площадке.

Напомним, «Зенит» 22 декабря в субботу объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Василием Карасевым и назначил нового наставника, испанского специалиста Джоана Плазу.